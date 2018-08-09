Египет переманивает россиян: им упростили вид на жительство

Египетские власти будут предоставлять вид на жительство россиянам, если те купят в республике дом или квартиру. Об этом сегодня рассказали чиновники правительства. Согласно постановлению, вид на жительство будет выдаваться сроком до пяти лет. Он будет зависеть от того, сколько вложат денег иностранцы. При покупке жилья стоимостью до 100 тысяч долларов (чуть больше шести миллионов рублей) визу дадут на один год, если недвижимость стоит от 400 тысяч долларов (чуть больше 25 миллионов рублей), то на пять лет. Египетские чиновники рассчитывают на то, что в страну поступят миллиарды долларов из заграничных банков. А так как россияне являются одними из самых частых гостей в североафриканской республике, львиная доля притока денег может поступить именно из России. К примеру, цены на недвижимость в Каире намного ниже московских — рассказали эксперты. Правда, власти Египта столкнулись с трудностями. Отсутствуют «большие» сайты по продаже жилья. Чиновники решили создать национальный портал на разных языках. На интернет-ресурсе иностранцы смогут выбрать себе жильё и даже оформить сделку. Документ о приобретении квадратных метров и будет являться аргументом на упрощённое получение резидентской визы.