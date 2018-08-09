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Сделка с «Магнитом» принесла группе ВТБ 2,5 млрд руб во II квартале
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Сделка с «Магнитом» принесла группе ВТБ 2,5 млрд руб во II квартале 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сделка по "Магниту" оказала небольшое позитивное влияние на прибыль группы ВТБ: по итогам второго квартала доход составил 2,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Доход от инвестиций по итогам второго квартала составил 2,5 миллиарда рублей. В размерах нашей прибыли несущественное позитивное влияние", — сказал Пьянов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности ВТБ по МСФО.
ВТБ в середине февраля объявил о покупке 29,1% акций розничной сети «Магнит» у основателя ритейлера Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей. Предприниматель сохранил у себя около 3% акций компании. Позже, в мае, ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» инвестиционной компании Marathon Group, сохранив у себя 17,28%.
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