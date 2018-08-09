Сделка с «Магнитом» принесла группе ВТБ 2,5 млрд руб во II квартале

"Доход от инвестиций по итогам второго квартала составил 2,5 миллиарда рублей. В размерах нашей прибыли несущественное позитивное влияние", — сказал Пьянов в ходе телефонной конференции по итогам отчетности ВТБ по МСФО.