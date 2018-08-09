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Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области более 3 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области более 3 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Самарской области за первую половину 2018 года составила более 3 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Министерства управления финансами Самарской области. Согласно отчёту об исполнении бюджета, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 3,7 млн рублей. Сумма поступлений в бюджет региона за июнь составила 700 тыс. рублей.
Утверждённые бюджетные назначения на 2018 год составляют около 7 млн
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