В Рыбинске приставы принудительно выселили из квартиры семью должников

Семья из Рыбинска лишилась квартиры за долги по квартплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области.

По данным приставов, семья из двух человек на основании договора социального найма жилого помещения занимала двухкомнатную квартиру в Рыбинске, но платить по договору отказывалась. В итоге сумма долга превысила 250 тысяч рублей.

Должностные лица МКУ ГО города Рыбинск «Жилкомцентр» обратились с иском в суд о расторжении с семьей договора социального найма с предоставлением другого жилого помещения. Суд исковые требования удовлетворил.

Приставы сообщили должникам о необходимости освободить жилплощадь, но семья съезжать с квартиры добровольно отказалась.

В результате приставы-исполнители в присутствии представителей МКУ ГО города Рыбинск «Жилкомцентр» освободили квартиру.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, семья должников переехала на новое место жительства.