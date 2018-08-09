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В Рыбинске приставы принудительно выселили из квартиры семью должников
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В Рыбинске приставы принудительно выселили из квартиры семью должников 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Семья из Рыбинска лишилась квартиры за долги по квартплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области.
По данным приставов, семья из двух человек на основании договора социального найма жилого помещения занимала двухкомнатную квартиру в Рыбинске, но платить по договору отказывалась. В итоге сумма долга превысила 250 тысяч рублей.
Должностные лица МКУ ГО города Рыбинск «Жилкомцентр» обратились с иском в суд о расторжении с семьей договора социального найма с предоставлением другого жилого помещения. Суд исковые требования удовлетворил.
Приставы сообщили должникам о необходимости освободить жилплощадь, но семья съезжать с квартиры добровольно отказалась.
В результате приставы-исполнители в присутствии представителей МКУ ГО города Рыбинск «Жилкомцентр» освободили квартиру.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов, семья должников переехала на новое место жительства.
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