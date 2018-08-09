МО Ленобласти получат субсидии на строительство электросетевых объектов

Почти 15 млн рублей выделило правительство Ленобласти из бюджета Муниципальным образованиям региона на капитальное строительство электросетевых объектов.

Полянское сельское поселение Выборгского района получило от правительства самую большую сумму, которая будет распределена между поселками: на реконструкцию кабельной и воздушных линий, ремонт трех трансформаторных подстанций в поселке Песочное — 13,5 млн рублей и на реконструкцию трансформаторной подстанции в поселке Зеленый Холм — 135 тыс. рублей.

На реконструкцию трансформаторных подстанций сельским поселениям Ленобласти выделено также не мало: Каменногорскому СП — 818 тыс. рублей, Гончаровскому СП — 315 тыс. рублей, Муринскому СП (Всеволожский район) — 252,5 тыс. рублей.