Ещё
МО Ленобласти получат субсидии на строительство электросетевых объектов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.23
76.26
76.72
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.41
+0.03 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

МО Ленобласти получат субсидии на строительство электросетевых объектов 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Почти 15 млн рублей выделило правительство Ленобласти из бюджета Муниципальным образованиям региона на капитальное строительство электросетевых объектов.
Полянское сельское поселение Выборгского района получило от правительства самую большую сумму, которая будет распределена между поселками: на реконструкцию кабельной и воздушных линий, ремонт трех трансформаторных подстанций в поселке Песочное — 13,5 млн рублей и на реконструкцию трансформаторной подстанции в поселке Зеленый Холм — 135 тыс. рублей.
На реконструкцию трансформаторных подстанций сельским поселениям Ленобласти выделено также не мало: Каменногорскому СП — 818 тыс. рублей, Гончаровскому СП — 315 тыс. рублей, Муринскому СП (Всеволожский район) — 252,5 тыс. рублей.
Ivyborg.ru: последние новости
Жители Ленобласти могут оформить недвижимость в любом регионе России Ленинградская область предлагает реставрацию в обмен на налоги В Ленобласти начали праздновать День Строителя. Фоторепортаж.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль61
Как Россия обойдет долларовые санкции США117
Названы причины обрушения рубля273
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение