Донхлеббанк снизил ставки по кредитам бизнесу

Донхлеббанк изменил условия по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса.

На 4 процентных пункта до 13% годовых снижены ставки по программе «АПК-оборот», денежные средства в сумме до 60 млн рублей можно привлечь на срок до двух лет для финансирования оборотных средств.

Так же на 4 п.п., с 17% до 13% годовых, снижена минимальная ставка по кредиту «На ваших условиях». Финансирование потребностей бизнеса можно получить на срок до трех лет.

На 3 п.п. до 14% годовых снижена ставка по программе «АПК-торговля», ресурсы для пополнения оборотных средств предоставляются сроком до одного года в сумме до 40 млн рублей. При условии предоставления в залог товаров в обороте ставка увеличивается на 1 п.п.

По программе, предлагающей финансирование оборотных средств для заемщиков, не относящихся к АПК, «Экспресс-кредит оборот для МСБ» ставки снижены с 17—21% годовых до 15—17% годовых.

Продуктовый виджет

Максимальное снижение ставок затронуло программу «АПК-основные средства», здесь минимальная ставка была снижена банком на 5 п.п., до 13% годовых. Денежные средства для приобретения основных средств предоставляются в сумме до 60 млн рублей сроком до двух лет.

По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий при оформлении и обслуживании кредита. В качестве обеспечения может быть предоставлена недвижимость, оборудование, товарно-материальные ценности и транспортные средства, решение о необходимости страхования залога принимается банком индивидуально. Обязательным условием предоставления кредита является открытие расчетного счета в банке.