Ещё
Донхлеббанк снизил ставки по кредитам бизнесу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
66.18
76.26
76.68
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.34
+0.04 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1083.09
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1598
–0.0045
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Донхлеббанк снизил ставки по кредитам бизнесу 

Банки.ру 16 минут назад
Донхлеббанк изменил условия по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса.
На 4 процентных пункта до 13% годовых снижены ставки по программе «АПК-оборот», денежные средства в сумме до 60 млн рублей можно привлечь на срок до двух лет для финансирования оборотных средств.
Так же на 4 п.п., с 17% до 13% годовых, снижена минимальная ставка по кредиту «На ваших условиях». Финансирование потребностей бизнеса можно получить на срок до трех лет.
На 3 п.п. до 14% годовых снижена ставка по программе «АПК-торговля», ресурсы для пополнения оборотных средств предоставляются сроком до одного года в сумме до 40 млн рублей. При условии предоставления в залог товаров в обороте ставка увеличивается на 1 п.п.
По программе, предлагающей финансирование оборотных средств для заемщиков, не относящихся к АПК, «Экспресс-кредит оборот для МСБ» ставки снижены с 17—21% годовых до 15—17% годовых.
Продуктовый виджет
Максимальное снижение ставок затронуло программу «АПК-основные средства», здесь минимальная ставка была снижена банком на 5 п.п., до 13% годовых. Денежные средства для приобретения основных средств предоставляются в сумме до 60 млн рублей сроком до двух лет.
По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий при оформлении и обслуживании кредита. В качестве обеспечения может быть предоставлена недвижимость, оборудование, товарно-материальные ценности и транспортные средства, решение о необходимости страхования залога принимается банком индивидуально. Обязательным условием предоставления кредита является открытие расчетного счета в банке.
«Текущее снижение ставок выглядит вполне закономерным, так как предлагаемые ранее банком ставки, от 17—18% годовых, были весьма высоки для рынка кредитования бизнеса», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
Курс доллара и евро на 8 августа Промсвязьбанк снизил ставку на рефинансирование ипотеки на 0,3 п. п. Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,54 рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля271
Государству посоветовали избавляться от компаний46
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Приставы навязывают россиянам чужие долги29
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение