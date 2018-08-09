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Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена на 89,1 млрд руб. в январе-июле
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Москомэкспертиза: Общая сметная стоимость объектов горзаказа снижена на 89,1 млрд руб. в январе-июле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Общая сметная стоимость финансируемых столичным бюджетом объектов строительства снизилась в январе-июле 2018 г. на 89,1 млрд руб. благодаря экспертизе проектов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на председателя Валерия Леонова.
«С начала года специалистами Мосгосэкспертизы проделана огромная работа. Продолжая положительную тенденцию последних лет, наши эксперты выдали еще больше положительных заключений — с января до августа 2018 г. (с 9 января по 31 июля 2018 г. — прим. Агентства «Москва») уже более 3,8 тыс. Это прямое следствие работы правительства Москвы, направленной на повышение качества проектных работ и в целом административной дисциплины участников инвестиционно-строительного процесса столицы», — приводятся в сообщении слова В. Леонова.
Он подчеркнул, что отрицательных заключений за январь-июль 2018 г. выдано 635 единиц.
«За семь месяцев 2018 г. по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обеспечено общее снижение сметной стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета столицы на 89,1 млрд руб., что составляет 18,1% от общей заявленной сметной стоимости», — добавили в пресс-службе.
В. Леонов отметил, что благодаря экономии бюджета по итогу экспертизы сметных решений, выделяются дополнительные средства на строительство новых школ, детских садов в шаговой доступности, современных больниц и центров предоставления социальной помощи и другого.
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