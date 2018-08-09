Найдена самая дешевая квартира в Новой Москве

Самую дешевую квартиру в Новой Москве оценили в два миллиона рублей

Ценовой минимум на рынке новостроек Новой Москвы в августе 2018-го составляет 2,07 миллиона рублей, свидетельствуют материалы компании «БЕСТ-Новострой», поступившие в «Дом» в четверг, 9 августа.

Столько стоит студия площадью чуть более 20 квадратных метров в жилом комплексе «Баркли Медовая долина». Всего на присоединенных территориях выставлено на продажу более девяти тысяч строящихся квартир, подсчитали аналитики, или около 500 тысяч квадратных метров нового жилья.

Помимо «Медовой долины», в бюджете до 2,5 миллиона рублей можно найти квартиры в жилых комплексах «Борисоглебское», «Кутузовские березы», «Остафьево» и «Остров Эрин».

По наблюдениям экспертов, наиболее популярны в Новой Москве однокомнатные квартиры площадью 37-39 квадратных метров и 57-60-метровые «двушки».

Ранее была названа цена самой недорогой квартиры России — 430 тысяч рублей. В такую сумму оценили жилье площадью 14 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме на окраине Омска.