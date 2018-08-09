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77 млн рублей потратит Петербургский метрополитен на модернизацию систем безопасности
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77 млн рублей потратит Петербургский метрополитен на модернизацию систем безопасности 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
На модернизацию систем безопасности и связи руководство Петербургского метрополитена планирует потратить до конца 2018 года более 77 млн рублей, сообщает официальный портал ТБ Форума.
На сайте госзакупок предприятие уже разместило информацию по нескольким тендерам:
— выполнение работ по техническому перевооружению устройств связи и громкоговорящего оповещения станции «Лесная» — 26,8 млн рублей;
— выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления электроснабжением депо «Автово» и станции «Площадь Александра Невского 1» — 24, 7 млн рублей;
— оказание услуг по разработке специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности на объектах — 9, 6 млн рублей;
— выполнение работ по оснащению защитными экранами технологической сети связи метрополитена — 8,7 млн рублей;
— оказание услуг по проведению аттестации сил обеспечения транспортной безопасности работников ГУП «Петербургский метрополитен» — 5,8 млн рублей;
— выполнение работ по устройству ограждений вокруг технологической зоны вестибюлей станций «Гражданский проспект», «Площадь Александра Невского 1», «Пролетарская» — 1, 4 млн рублей;
— поставка ИБП, комплектующих и сетевого оборудования — 1,4 млн рублей.
За 2017 год и начало 2018 года было подписано госконтрактов на общую сумму более 1 млрд рублей. Средства были потрачены на модернизацию систем безопасности.
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