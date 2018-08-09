Более 230 рабочих мест создадут два южноуральских инвестпроекта

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал два крупных инвестиционных проекта общей стоимостью более 4,16 миллиарда рублей, реализовать которые предполагается в Магнитогорске и Увельском районе, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Реализация проектолв позволит создать не менее 230 новых рабочих мест. Увельский проект ООО «Ресурс» стоимостью 3,4 миллиарда рублей предполагает увеличение производства круп, зерновых хлопьев и каш под брендом «Увелка». Значительная часть этой продукции будет экспортироваться в Китай. Проект предусматривает создание 80 постоянных рабочих мест..

Магнитогорский проект компании «Андроидная техника» стоимостью 760 миллионов рублей предусматривает освоение производства коллаборативных мобильных и медицинских робототехнических комплексов при создании 150 рабочих мест.

Налоговый эффект от реализации проектов в 2019-2025 годах может превысить четыре миллиарда рублей.