Южный Урал «подписался» на два новых инвестпроекта

На территории Челябинской области будет реализовано еще два крупных инвест-проекта. Инициативы поддержал глава региона Борис Дубровский

Так, в Увельском районе планируют построить производственно-логистический комплекс для ООО «Ресурс» (бренд «Увелка»). За счет этого компания намерена расширить присутствие на рынке круп в варочных пакетиках, хлопьев и каш. Объем инвестиций только на первом этапе проекта оценивается 3,4 миллиарда рублей. Будет создано 80 новых рабочих мест. Стратегия компании предусматривает активную экспансию на зарубежные рынки, прежде всего — экспорт готовой продукции в Китай. При реализации проекта налоговые эффекты за 2019-2025 годы могут превысить 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в Магнитогорске будут развивать производство продукции шестого технологического уклада — выпуска коллаборативных мобильных и медицинских робототехнических комплексов. Реализацией проектов займется компания «Андроидная техника». Планируемые инвестиции — более 760 миллионов рублей. Будет создано более 150 новых рабочих мест.

Отметим, что уже в следующем году в Магнитогорске появится еще одно новое предприятие — завод по производству огнеупорных материалов. Инвестиции в строительство составят 680 миллионов рублей. В компании будет открыто 250 новых рабочих мест.

Фото: pixabay.com