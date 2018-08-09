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Южный Урал «подписался» на два новых инвестпроекта
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Южный Урал «подписался» на два новых инвестпроекта 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На территории Челябинской области будет реализовано еще два крупных инвест-проекта. Инициативы поддержал глава региона Борис Дубровский.
Так, в Увельском районе планируют построить производственно-логистический комплекс для ООО «Ресурс» (бренд «Увелка»). За счет этого компания намерена расширить присутствие на рынке круп в варочных пакетиках, хлопьев и каш. Объем инвестиций только на первом этапе проекта оценивается 3,4 миллиарда рублей. Будет создано 80 новых рабочих мест. Стратегия компании предусматривает активную экспансию на зарубежные рынки, прежде всего — экспорт готовой продукции в Китай. При реализации проекта налоговые эффекты за 2019-2025 годы могут превысить 4 миллиарда рублей.
Кроме того, в Магнитогорске будут развивать производство продукции шестого технологического уклада — выпуска коллаборативных мобильных и медицинских робототехнических комплексов. Реализацией проектов займется компания «Андроидная техника». Планируемые инвестиции — более 760 миллионов рублей. Будет создано более 150 новых рабочих мест.
Отметим, что уже в следующем году в Магнитогорске появится еще одно новое предприятие — завод по производству огнеупорных материалов. Инвестиции в строительство составят 680 миллионов рублей. В компании будет открыто 250 новых рабочих мест.
Фото: pixabay.com
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