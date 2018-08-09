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Петербург удержал свое место в топе регионов с самыми высокими ценами на вторичное жилье
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Петербург удержал свое место в топе регионов с самыми высокими ценами на вторичное жилье 

АСН-Инфо 21 минуту назад
Фото: АСН-Инфо
Специалисты ЦИАН подготовили традиционный рейтинг регионов России с самыми высокими ценами на жилую недвижимость на вторичном рынке.
По оценке экспертов, за год суммарная стоимость лотов в первой двадцатке рейтинга выросла на 4,6%. В рейтинге 2018 года в топ-20 вошли лоты стоимостью от 48 млн до 2,54 млрд рублей. Годом ранее диапазон составлял от 38,5 млн до 2,03 млрд рублей. При этом суммарная стоимость объектов с первых двадцати мест составила 4,86 млрд рублей. За год из первой двадцатки выбыли пять регионов: Кемеровская, Томская, Тверская и Воронежская области, а также Пермский край. Их места заняли Республика Башкортостан, Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Орловская области. Два лидера — Москва и Санкт-Петербург — свои места сохранили.
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