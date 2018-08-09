Петербург удержал свое место в топе регионов с самыми высокими ценами на вторичное жилье

Специалисты ЦИАН подготовили традиционный рейтинг регионов России с самыми высокими ценами на жилую недвижимость на вторичном рынке.

По оценке экспертов, за год суммарная стоимость лотов в первой двадцатке рейтинга выросла на 4,6%. В рейтинге 2018 года в топ-20 вошли лоты стоимостью от 48 млн до 2,54 млрд рублей. Годом ранее диапазон составлял от 38,5 млн до 2,03 млрд рублей. При этом суммарная стоимость объектов с первых двадцати мест составила 4,86 млрд рублей. За год из первой двадцатки выбыли пять регионов: Кемеровская, Томская, Тверская и Воронежская области, а также Пермский край. Их места заняли Республика Башкортостан, Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Орловская области. Два лидера — Москва и Санкт-Петербург — свои места сохранили.