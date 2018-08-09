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В Подмосковье разработают проект реконструкции Лобненского шоссе
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В Подмосковье разработают проект реконструкции Лобненского шоссе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Дирекция дорожного строительства Московской области заключила контракт с ООО «ГорКапСтрой» на разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Лобня — аэропорт „Шереметьево“, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Стоимость контракта составляет 61,5 миллионов рублей. Финансирование на проектные работы будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Московской области.
»Реконструкция Лобненского шоссе обеспечит транспортную доступность городского округа Лобня и аэропорта «Шереметьево», сократив пробки на данном транспортном узле. Участок дороги от улицы Авиационной до пересечения с Краснополянским проездом предполагается расширить до четырех полос», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
По его словам, для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено проектирование надземных пешеходных переходов, автобусных остановок, светофора и тротуаров. Объемы работ будут уточнены в ходе разработки проектной документации. Завершить проектирование объекта планируется в конце первого квартала 2019 года.
После положительного заключения Госэкспертизы будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительно-монтажные работы.
Реконструкция Лобненского шоссе будет проведена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он озвучил в рамках ежегодного обращения к жителям в феврале 2018 года.
В материале отмечается, что работы по расширению Лобненского шоссе будут синхронизированы со вторым этапом реконструкции автомобильной дороги Шереметьево-1 — Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе) — строительством кольцевого пересечения Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги «город Лобня — аэропорт „Шереметьево“ и Шереметьевского шоссе, который планируется начать в 4 квартале 2018 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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