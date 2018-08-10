В Подмосковье в 2019 году завершат реконструкцию семи стадионов

Завершение реконструкции семи подмосковных стадионов запланировано на 2019 год, также в 2019 году будет проведен капремонт трех мини-стадионов региона, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«В 2019 году планируется завершение реконструкции семи стадионов в городских округах Чехов, Клин, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Красногорск, а также в Одинцовском муниципальном районе», — сказал представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По его словам, в 2019 году также планируется провести капитальный ремонт трех мини-стадионов в Щелковском районе, Протвине и городском округе Балашиха.

«В 2019 году начнутся строительно-монтажные работы по реконструкции еще девяти центральных стадионов. Плановый срок завершения реконструкции по ним — 2020 год», — добавил представитель пресс-службы.

Кроме того, в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» в 2018 году завершится реконструкция стадиона «Спортклуб „Кашира“ имени Н. П. Елисеева» в городском округе Кашира. Также завершаются работы по капитальному ремонту еще мини-стадионов в городских поселениях Хотьково и Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района, в городских округах Королев, Рузский, Лосино-Петровский, а также в Лотошинском муниципальном районе.