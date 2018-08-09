Мэрия заберет 10 домов ради реконструкции улицы Московской на участке, который уже ремонтировали

Мэрия Екатеринбурга объявила об изъятии для муниципальных нужд десяти жилых домов на улице Московской.

Как поясняется в постановлении, дома и землю тут забирают «в целях реконструкции улицы Московской и модернизации сетей инженерной инфраструктуры в границах улиц Циолковского — Айвазовского — Авиационной — Московской».

Под изъятие попали Московская, 261; Авиационная, 2/269 (два объекта недвижимости по этому адресу); переулок Златоустовский, 2 / Московская, 277; Авиационная, 2/1; Авиационная, 3; Московская, 267 / Полярников, 2; Циолковского, 1 / Московская, 25; Циолковского, 1 / Московская, 2; Авиационная, 13.

С ходатайством об изъятии, как говорится в постановлении, выступила корпорация «Атомстройкомплекс», которая строит рядом ЖК «Апельсин» и намерена продолжать возводить многоэтажные дома на этом участке. Подробнее об адресах, земельных участках и условиях изъятия можно узнать в постановлении. Дома под изъятие оценят и полученную стоимость предложат владельцам. Если возражений не будет, имущество выкупят, если владельцы будут не согласны с предложенной ценой, то смогут оспорить ее в суде (хотя продать жилье все равно будут обязаны).

Улица Московская, кстати, в этом месте масштабно реконструировалась в прошлом году.

Однако по проекту планировки в этом месте вдоль Московской предполагается дублер для подъезда к новым домам. Также планируется изменение трассировки улицы Авиационной. Проект планировки этого и соседних кварталов утвердили на публичных слушаниях в 2017 году.