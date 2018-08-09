В Москве доля ипотечных сделок с новостройками может вырасти до 75%

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Доля покупок квартир в новостройках Москвы с использованием ипотечного кредита может вырасти до 75% уже к концу 2018 года, считает директор по маркетингу и разработке продукта девелоперской компании «А101» Дмитрий Цветов.

"Текущая динамика роста доли сделок с привлечением ипотечных кредитов в проектах ГК «А101» — 15 процентных пунктов c начала года. Так, если по итогам 2017 года в ипотеку было куплено порядка 50% квартир, то за январь-август 2018 года — 65%", — приводятся его слова в сообщении компании.

По его мнению, тенденция сохраняется во многом за счет развития рынка ипотечного кредитования, которое заметно повлияло на доступность жилья для конечного потребителя.

"В частности, сегодня минимальный размер ипотечного платежа за самые бюджетные варианты в проектах «А101» составляет около 20 тысяч рублей в месяц, а за самые дорогие квартиры площадью более 130 метров — не больше 85 тысяч рублей. Еще три года назад в столичном регионе эти цифры были в среднем на 25% выше при той же стоимости квартиры", — цитирует пресс-служба компании Цветова.

По данным «А101», в первом полугодии 2018 года объем сделок на рынке первичного жилья в новой Москве вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как по всей Москве этот показатель составил 42%.

При этом в новой Москве в первом полугодии продажи открылись в 19 новых жилых домах — в основном в составе уже существующих проектов. Тем не менее суммарный объем квартир в экспонировании с начала года снизился на 20% за счет быстрого «вымывания» предложения.

"В результате с начала года цены на квартиры комфорт-класса в ТиНАО выросли на 0,5%, а бизнес-класса — на 2,2%. Мы ожидаем, что с сентября покупательская активность продолжит расти, а вместе с ней и стоимость квадратного метра", — прокомментировал тенденцию Цветов, чьи слова приводятся в сообщении.