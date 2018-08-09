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Цены на недвижимость в Хорватии продолжают расти
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Цены на недвижимость в Хорватии продолжают расти 

Prian.ru 41 минуту назад
Фото: Prian.ru
Цены на квартиры и дома выросли на 6% и 4% соответственно с июля 2017 года. Особенно активно дорожала недвижимость в течение года в крупных городах Хорватии. В Загребе текущая средняя стоимость квартиры составляет €1 870 за квадратный метр, что на 9% больше, чем год назад. Хотя дома в городе подорожали всего на 1%, сообщает CroatiaWeek.
Самый стремительный рост цен наблюдался в Дубровнике, где квартира в среднем стоит €3 640 за кв.м, что на 18% дороже, чем за тот же период прошлого года. Дома в городе стоят €4 680 за «квадрат», что на 4% выше показателя год назад.
В Сплите апартаменты за год подорожали на 11% — до €2 670, а в Пуле — на 12%, до €1 570. Средняя цена квадратного метра для квартиры в Задаре составляет €2 030, что на 11% выше прошлогоднего значения, в то время стоимость домов в городе остается неизменной — на уровне €1 490.
В целом, квартиры в Хорватии дорожают быстрее, чем дома, и цены за квадратный метр апартаментов выше. Исключениями являются только Дубровник и Сплит.
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