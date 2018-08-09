Крым предлагает в 2021 году довести размер капитала фондов поддержки МСБ до 2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова /. Власти Крыма предложили в 2021 году довести размер капитала региональных фондов поддержки малого и среднего бизнеса до 2 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель министра экономического развития региона Андрей Кулик.

В настоящее время размер капитала Крымского гарантийного фонда поддержки предпринимательства составляет около 256 млн рублей, а Крымского республиканского фонда микрофинансирования предпринимательства — около 350 млн рублей. В ходе визита в Севастополь 30 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о докапитализации на полмиллиарда рублей этих фондов.

"В национальные проекты в части поддержки малого и среднего бизнеса мы включили наши пожелания о докапитализации фондов до 1 млрд рублей каждый в 2019 году и еще 1 млрд — в 2021 году, чтобы довести капитализацию фондов до 2 млрд рублей каждый", — сказал Кулик.

По его словам, 500 млн рублей, которые правительство РФ выделяет крымским фондам, будут доведены до них в августе— сентябре.

Кулику пока не известно, как сумма будет распределена между фондами для докапитализации. «Мы свое пожелание высказали — разделить примерно пополам эту сумму, окончательное решение за правительством», — уточнил замминистра.