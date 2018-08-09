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В Башкирии строится 500 многоэтажек
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В Башкирии строится 500 многоэтажек 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В настоящее время в Башкирии возводится около 500 многоэтажных домов общей площадью 2,5 млн кв. м. Об этом в ходе торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню строителя, сообщил глава республики Рустэм Хамитов. Также на территории региона строится более 55 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью свыше 5 млн кв. м.
— Строительная отрасль на ходу. В прошлом году республике удалось обеспечить выполнение плана по строительству жилья — сдано около 2,5 млн кв. м. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Хочу сказать, что примерно на таком же уровне мы будем идти дальше, — отметил Рустэм Хамитов.
Согласно данным Башстата, в первой половине текущего года введено 10,5 тысячи квартир общей площадью 870,1 тысячи кв. м. Это второй показатель в ПФО. В среднем на 1 тысячу населения Башкирии построено 214 кв. м жилья.
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