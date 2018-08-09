В Башкирии строится 500 многоэтажек

В настоящее время в Башкирии возводится около 500 многоэтажных домов общей площадью 2,5 млн кв. м. Об этом в ходе торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню строителя, сообщил глава республики Рустэм Хамитов . Также на территории региона строится более 55 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью свыше 5 млн кв. м.

— Строительная отрасль на ходу. В прошлом году республике удалось обеспечить выполнение плана по строительству жилья — сдано около 2,5 млн кв. м. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Хочу сказать, что примерно на таком же уровне мы будем идти дальше, — отметил Рустэм Хамитов.

Согласно данным Башстата, в первой половине текущего года введено 10,5 тысячи квартир общей площадью 870,1 тысячи кв. м. Это второй показатель в ПФО. В среднем на 1 тысячу населения Башкирии построено 214 кв. м жилья.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook