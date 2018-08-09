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Тинькофф Банк начал кредитовать бизнес
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Тинькофф Банк начал кредитовать бизнес 

Банки.ру 7 минут назад
Тинькофф Банк предложил клиентам три программы кредитования бизнеса.
Кредит «Оборотный» может быть предоставлен в сумме до 500 тыс. рублей на срок до шести месяцев. В качестве оплаты за пользование заемными средствами банк удерживает комиссию в размере 1—3% от суммы установленного лимита единоразово и далее ежемесячно в том же размере в дату платежа.
Овердрафт предоставляется для финансирования оборотных средств и покрытия кассовых разрывов в сумме до 300 тыс. рублей траншами по 15 дней. В качестве платы за пользование кредитными ресурсами банк так же удерживает комиссию — 490 рулей за каждые пять дней использования овердрафта.
Продуктовый виджет
Третья программа — «На любые цели» предоставляется физическому лицу с возможностью погашения кредита со счета индивидуального предпринимателя. Кредит может быть предоставлен на срок до трех лет, максимальная сумма — 1 млн рублей. Ставка по кредиту установлена в диапазоне от 12% до 24,9% годовых, требований к заемщику по длительности ведения бизнеса нет.
По всем программам предусмотрено обязательное открытие расчетного счета в банке, а по овердрафту и оборотному кредиту также требуется перевод оборотов в банк.
«Все программы, предложенные банком, направлены на поддержку начинающих предпринимателей, требования по сроку ведения бизнеса минимальные, а залог не требуется. Однако необходимо учитывать достаточно высокую стоимость заемных средств. По программам овердрафт и «Оборотный» удерживается комиссия, а по кредиту «На любые цели» максимальная ставка диапазона очень высока для рынка кредитования бизнеса. Но в настоящее время на рынке предлагается крайне мало подобных программ, что дает возможность Тинькофф Банку занять одно из лидирующих мест по кредитованию начинающего бизнеса и стартап», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.
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