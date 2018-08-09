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Курская область занимает 5 место по темпам жилищного строительства в ЦФО
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Курская область занимает 5 место по темпам жилищного строительства в ЦФО 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В первом полугодии текущего года по виду деятельности «строительство» в регионе освоено 18,5 млрд рублей
С начала 2018 года в Курской области введено в эксплуатацию более 221 тыс. кв. м жилья — с ростом на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года. По темпам жилищного строительства наш регион находится на 5 месте в ЦФО. В области ежегодно строится и вводится ряд социальных объектов. Так, недавно были введены в эксплуатацию конно-спортивная школа в Курске и футбольное поле с искусственным покрытием в Щиграх. Кроме того, до конца этого планируется открыть ФОКи в районах области. Также в 2018 году откроется хирургический корпус областного онкологического диспансера, 1 сентября откроются школы — новая на пр. Дериглазова Курска и реконструированная в Горшеченком районе.
В первом полугодии по виду деятельности «строительство» в регионе освоено 18,5 млрд рублей.
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