Курская область занимает 5 место по темпам жилищного строительства в ЦФО

В первом полугодии текущего года по виду деятельности «строительство» в регионе освоено 18,5 млрд рублей

С начала 2018 года в Курской области введено в эксплуатацию более 221 тыс. кв. м жилья — с ростом на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года. По темпам жилищного строительства наш регион находится на 5 месте в ЦФО. В области ежегодно строится и вводится ряд социальных объектов. Так, недавно были введены в эксплуатацию конно-спортивная школа в Курске и футбольное поле с искусственным покрытием в Щиграх. Кроме того, до конца этого планируется открыть ФОКи в районах области. Также в 2018 году откроется хирургический корпус областного онкологического диспансера, 1 сентября откроются школы — новая на пр. Дериглазова Курска и реконструированная в Горшеченком районе.

В первом полугодии по виду деятельности «строительство» в регионе освоено 18,5 млрд рублей.