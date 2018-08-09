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ЦБ: чистый отток капитала из России вырос в 2,5 раза
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ЦБ: чистый отток капитала из России вырос в 2,5 раза 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: газета.ru
Чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза и составил $21,5 млрд Об этом сообщается на сайте Банка России.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился до $21,5 млрд с $8,7 млрд в январе-июле 2017 года", — заявили в ЦБ.
Регулятор подчеркнул, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.
В июле сообщалось, что чистый отток капитала из России вырос более чем на 20%.
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