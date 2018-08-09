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Банк России сообщил о резком росте оттока капитала за полгода
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Банк России сообщил о резком росте оттока капитала за полгода 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне этого года по сравнению с тем же периодом 2017-го вырос с 8,7 миллиарда долларов до 21,5 миллиарда долларов. Рост — почти в 2,5 раза.
Такую оценку привел в своих материалах Банк России. «Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», — говорится в сообщении.
По итогам прошлого года чистый вывоз капитала из страны составил 24,8 миллиарда долларов. В этом году Банк России ожидал отток на уровне 19 миллиардов долларов с учетом цены нефти 60 долларов за баррель (мартовская оценка). Таким образом, на данный момент годовой прогноз превышен по итогам полугодия.
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