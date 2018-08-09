Власти Южной Осетии помогли более ста нуждающимся гражданам

ЦХИНВАЛ, 8 авг — Sputnik Министерство здравоохранения и социального развития Южной Осетии в июле текущего года оказало поддержку нуждающимся гражданам на сумму 1 миллион 480 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"Материальную помощь получили 135 граждан, из которых 9 инвалидов 1-й и 2-й групп (100 тысяч рублей); 16 инвалидов с детства (165 тысяч рублей); 73 многодетных семей (825 тысяч рублей); 9 семей погибших (90 тысяч рублей); 9 малоимущих семей (90 тысяч рублей); 11 сирот (115 тысяч рублей); 8 граждан обратились за помощью к государству в связи со здоровьем (95 тысяч рублей)", — говорится в сообщении.

Информация об оказываемой помощи предоставляется Минздравом в правительство республики ежемесячно. Адресная помощь осуществляется согласно постановлению правительства «Об оказании адресной социальной помощи».