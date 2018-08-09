Ещё
Дачникам Татарстана придётся уведомить власти о строительстве садовых домов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.89
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.42
–0.22 Золото
1213.66
+0.00 РТС
1090.81
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Дачникам Татарстана придётся уведомить власти о строительстве садовых домов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Садоводы Татарстана больше не смогут начать строительство на дачном участке без уведомления властей, рассказала «АиФ-Казань» замдиректора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова.
Дело в том, что в России приняли закон, который ввёл уведомительный порядок в строительстве и реконструкции садовых домов. Речь идёт о законе РФ №340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», принятом 3 августа 2018 года. Он уже вступил в законную силу.
«Это значит, что если человек хочет построить дом на садовом участке, то он должен написать заявление в исполком, сельсовет, — пояснила Юлия Шпалитова. Причём, это должно быть именно уведомление по определённой государством форме. Официально эту форму пока не приняли, но она должна появиться в ближайшее время».
В заявлении нужно указать конкретные характеристики будущего здания — размер дома, данные об отступах от границ участка, а также данные застройщика, кадастровый номер участка, его адрес и вид разрешённого использования, сведения о праве на землю и другое. К уведомлению нужно приложить правоустанавливающие документы на землю и другие документы.
Как указано в законе, исполком за семь дней должен проверить соответствуют ли планы садовода по строительству правилам землепользования и застройки, планировке территории, размерены ли параметры дома, есть ли ограничения на строительство на этой территории, например, охранные зоны газопроводов, нефтепроводов и других объектов.
Иными словами, садовые дома, которые по «дачной амнистии» можно было строить без разрешения на строительство, теперь можно будет строить только с уведомлением исполкома. Причём уведомлений должно быть два — о начале и об окончании строительства.
Тем, кто уже начал строить садовый дом или уже завершил строительство, но пока не поставил дом на учёт, не оформил право собственности, даётся срок до 1 марта 2019 года, в который они должны подать уведомление о начале строительства либо же завершить регистрацию и оформление прав на объект недвижимости.
Тот же закон РФ №340 ввёл уведомительный характер и для строительства индивидуальных жилых домов, отменив существовавшее до этого разрешение на строительство. В законе впервые появилось чёткое определение того, что считать индивидуальным жилым домом. Так, это должно быть здание с не более чем тремя надземными этажами и общей высотой не более 20 метров.
АиФ Казань: последние новости
Клиенты ВТБ открыли вклад «Максимальный» на 6,5 млрд рублей В Казани стало на треть меньше рекламных конструкций В Нижнекамске с 3 августа повышаются цены на проезд в трамваях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса77
В России вернулись к идее отказаться от доллара252
Россиян предостерегли от покупки валюты361
Силуанов успокоил россиян после падения рубля120
Америка потопила рубль475
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение