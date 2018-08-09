Дачникам Татарстана придётся уведомить власти о строительстве садовых домов

Садоводы Татарстана больше не смогут начать строительство на дачном участке без уведомления властей, рассказала «АиФ-Казань» замдиректора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова.

Дело в том, что в России приняли закон, который ввёл уведомительный порядок в строительстве и реконструкции садовых домов. Речь идёт о законе РФ №340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», принятом 3 августа 2018 года. Он уже вступил в законную силу.

«Это значит, что если человек хочет построить дом на садовом участке, то он должен написать заявление в исполком, сельсовет, — пояснила Юлия Шпалитова. Причём, это должно быть именно уведомление по определённой государством форме. Официально эту форму пока не приняли, но она должна появиться в ближайшее время».

В заявлении нужно указать конкретные характеристики будущего здания — размер дома, данные об отступах от границ участка, а также данные застройщика, кадастровый номер участка, его адрес и вид разрешённого использования, сведения о праве на землю и другое. К уведомлению нужно приложить правоустанавливающие документы на землю и другие документы.

Как указано в законе, исполком за семь дней должен проверить соответствуют ли планы садовода по строительству правилам землепользования и застройки, планировке территории, размерены ли параметры дома, есть ли ограничения на строительство на этой территории, например, охранные зоны газопроводов, нефтепроводов и других объектов.

Иными словами, садовые дома, которые по «дачной амнистии» можно было строить без разрешения на строительство, теперь можно будет строить только с уведомлением исполкома. Причём уведомлений должно быть два — о начале и об окончании строительства.

Тем, кто уже начал строить садовый дом или уже завершил строительство, но пока не поставил дом на учёт, не оформил право собственности, даётся срок до 1 марта 2019 года, в который они должны подать уведомление о начале строительства либо же завершить регистрацию и оформление прав на объект недвижимости.

Тот же закон РФ №340 ввёл уведомительный характер и для строительства индивидуальных жилых домов, отменив существовавшее до этого разрешение на строительство. В законе впервые появилось чёткое определение того, что считать индивидуальным жилым домом. Так, это должно быть здание с не более чем тремя надземными этажами и общей высотой не более 20 метров.