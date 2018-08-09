Чистая прибыль НМТП в первом полугодии сократилась почти в 13 раз

Компания «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) получила чистую прибыль по РСБУ по итогам работы в январе-июне 2018 года в размере 1,466 млрд рублей, что в 12,7 раза ниже аналогичного показателя прошлого года, следует из материалов НМТП.

Снижение чистой прибыли связано со снижением доходов от участия в других организациях. За шесть месяцев 2018 года они составили 1,4 млрд рублей, тогда как годом ранее — 11,4 млрд рублей. Снижение поступлений связано с тем, что активы и банковские счета НМТП были арестованы до конца июня 2018 года по делу основного владельца группы «Сумма» (является одним из акционеров НМТП) Зиявудина Магомедова после его ареста в конце марта, пояснил RNS источник, близкий к НМТП.

Выручка выросла на 11% — до 13,8 млрд рублей. Себестоимость продаж составила 4,85 млрд рублей против 3,1 млрд рублей годом ранее.

Валовая прибыль сократилась до 8,9 млрд рублей с 9,3 млрд рублей годом ранее. Также сократилась и прибыль от продаж — до 8,3 млрд рублей с 8,7 млрд рублей.

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. Группа обработала порядка 18% общего грузооборота российских морских портов в 2017 году с показателем в 143,5 млн тонн.