Многодетным предлагают выдавать субсидии на покупку или строительство жилья

Такую норму депутаты Госдумы предлагают закрепить в федеральном законодательстве. Как рассказал «Российской газете» первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, соответствующий законопроект он намерен внести на рассмотрение своих коллег уже в осеннюю сессию. Аналогичный законопроект ранее уже был отклонен Госдумой, к осени авторы инициативы обещают ее доработать.

Рассчитывать размер субсидии предлагается исходя из нормы предоставления жилого помещения, которая в большинстве регионов составляет 15 квадратных метров на человека, и среднерыночной стоимости «квадрата» в том регионе, где проживает многодетная семья. Причем условия могут различаться для города и сельских поселений. В частности, по словам Шерина , в городах субсидии могут выдавать семьям с пятью детьми, а в сельских поселениях — уже с семью детьми.

По мнению депутата, заводить большие семьи россиянам мешают не столько финансовые проблемы, сколько туманные перспективы по улучшению жилищных условий. «Если говорить о самооценках, то больше 50 процентов семей с детьми считают свои нынешние жилищные условия стесненными, — уточняет Александр Шерин. — Я, например, лично знаю семью из поселка Искра Рязанской области, у которой девять детей и они при этом живут в двухкомнатной квартире. Понятно, что ни о каких социальных нормах предоставления жилья здесь говорить не приходится».

Более половины семейс детьми считают свои жилищные условия стесненными

Прирост населения у нас начался только с 2013 года, и на протяжении последних лет показатели рождаемости относительно устойчивы. «По данным Росстата, 13,3 рождения на тысячу человек населения, — отмечает парламентарий. — Однако уже к 2030 году этот показатель может снизиться до 9,6 рождения на тысячу населения. К тому же сейчас среднее число детей в семье — 1,7. Многодетных семей, имеющих трех и более детей, у нас не так уж и много — миллион с небольшим».

Госсубсидии на жилье, по мнению Шерина, могут, как бы это ни прагматично звучало, подтолкнуть россиян и к более активному усыновлению детей-сирот. Дети обретут семьи, а регионы сэкономят на выделении им жилья. Ведь по закону при достижении 18-летнего возраста каждому ребенку, оставшемуся без родителей, государство обязано выделить собственное жилье.