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Около 1 триллиона рублей потратили россияне на покупку автомобилей
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Около 1 триллиона рублей потратили россияне на покупку автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Россияне не скупились и за период с января по июнь 2018 года выложили огромную сумму на покупку легкового транспорта.
Порядка 1 триллиона 100 миллиардов ушло автомобильным производителям, именно такие данные на сегодняшний день сообщают специалисты. В приоритете у российских автовладельцев зарубежные бренды, процент от всех проданных авто составляет около 90 процентов. За границу отправилось около 990 миллиардов рублей, соответственно около 100 миллионов осталось на Родине.
Мониторинг говорит о том, что самой популярной маркой остаётся Kia. На втором месте расположилась Toyota, около 115 млрд рублей отправились производителю.
И на третьей позиции с гордостью расположилась Lada, с которой "АвтоВАЗ" получил прибыли в 98 млрд рублей.
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