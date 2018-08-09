Около 1 триллиона рублей потратили россияне на покупку автомобилей

Россияне не скупились и за период с января по июнь 2018 года выложили огромную сумму на покупку легкового транспорта.

Порядка 1 триллиона 100 миллиардов ушло автомобильным производителям, именно такие данные на сегодняшний день сообщают специалисты. В приоритете у российских автовладельцев зарубежные бренды, процент от всех проданных авто составляет около 90 процентов. За границу отправилось около 990 миллиардов рублей, соответственно около 100 миллионов осталось на Родине.

Мониторинг говорит о том, что самой популярной маркой остаётся Kia. На втором месте расположилась Toyota, около 115 млрд рублей отправились производителю.