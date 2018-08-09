Доля монолитного домостроения в июле потеряла еще 0,5 п. п. (графики)

А доля монолитно-кирпичного домостроения еще выросла до 34,5%. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июля 2018 года доля монолитного домостроения продолжила падать и достигла 17,4%, хотя еще в прошлом месяце составляла 17,9%. Доля кирпича вернулась к 19,1% после недолгого удержания доли в 19,4%. Панель удерживает 13,7% рынка. Блочное жилье, усиливает позиции — его доля составляет уже 15,0% (в июне было 14,4%, а в мае 14,1%). Анализ проектных деклараций позволил выявить следующую структуру использования стеновых материалов в текущем строительстве. Скорее всего доля монолитного строительства продолжит падать. Среди объектов, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, доля монолита составляет всего 11%. Среди объектов, выведенных в строительство в июле доля еще меньше — 8,8%. В то же время доля монолита в планируемом вводе значительно выше: в 2018 году — в среднем 20%, в 2019 году — 16,6%. Аналогичная ситуация складывается по кирпичу. На фоне низкой доли в объеме выданных разрешений на строительство в 2018 году (12,5%) доля планируемого ввода кирпичных домов составляет порядка 20%. У монолитно-кирпичного строительства текущая доля на рынке (34,5%), доля среди объектов с разрешениями от 2018 года (35,8%), доля среди объектов, выведенных в строительство за последний месяц (34,4%), а также доля в планируемом вводе (30-33%) находятся примерно на одном уровне. А значит доля монолитно-кирпичного домостроения близка к равновесному значению и ее рост, наблюдаемый без малого два года, в ближайшие месяцы значительно замедлится либо вовсе остановится. По состоянию на июль монолит-кирпич лидирует в 19 регионах, среди которых особенно ярко выделяются четыре, где доля монолитно-кирпичного домостроения превышает 50%. Это Ростовская область (66,8%), Республика Бурятия (57,4%), Краснодарский край (51,2%) и Воронежская область (50,6%). Кирпич преобладает в 40 регионах, причем в половине из них кирпичное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства. В их числе Республика Северная Осетия‑Алания (81,8%), Республика Ингушетия (81,2%), Тамбовская область (78,8%), Республика Марий Эл (77,7%), Забайкальский край (75,2%), Смоленская область (74,7%), Республика Мордовия (68,4%), Амурская область (65%), Республика Алтай (62,1%) и Владимирская область (61,9%). В десяти регионах первое место занимает монолит, причем в шести из них его доля превышает долю всех остальных стеновых материалов. В этот список входят Мурманская область (100%), Республика Крым (74,4%), Республика Тыва (71,4%), Приморский край (63,4%), Сахалинская область (61,3%) и г. Севастополь (51,4%). Блочное домостроение предпочитают в восьми регионах. Среди них лидируют пять, где доля блочного домостроения превышает 50%: это Ямало‑Ненецкий автономный округ (73,4%), Белгородская область (72,9%), Ненецкий автономный округ (65,4%), Тульская область (61,4%) и Нижегородская область (53,5%). Панель имеет максимальную долю в шести регионах. Среди них стоит выделить четыре, где панельное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства: это Камчатский край (100%), Курганская область (71,4%), Челябинская область (63,6%) и Оренбургская область (60,6%).