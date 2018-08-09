Под Псковом планируют открыть три новых производства

ПСКОВ, 9 августа. / ТАСС /. Трое инвесторов намерены открыть в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области производства, общий объем инвестиций в которые составит порядка 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

"ООО «Глобал Технолоджи» предполагает размещение на территории «Моглино» центра обработки данных, компания планирует инвестировать в проект более 500 млн рублей. ООО «Центр специальных технологий» намерено создать в «Моглино» инженерно-исследовательский центр, общий объем инвестиций составит 900 млн рублей. Еще один инвестор, ООО «Термохольтц», планирует организовать в ОЭЗ «Моглино» производство строительных панелей, инвестиции в проект составят более 500 млн рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В администрации региона также добавили, что все три инвестпроекта были одобрены наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино» и рекомендованы к рассмотрению экспертным советом.