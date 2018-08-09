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Под Псковом планируют открыть три новых производства
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Под Псковом планируют открыть три новых производства 

ТАСС 40 минут назад
ПСКОВ, 9 августа. /ТАСС/. Трое инвесторов намерены открыть в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области производства, общий объем инвестиций в которые составит порядка 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.
"ООО «Глобал Технолоджи» предполагает размещение на территории «Моглино» центра обработки данных, компания планирует инвестировать в проект более 500 млн рублей. ООО «Центр специальных технологий» намерено создать в «Моглино» инженерно-исследовательский центр, общий объем инвестиций составит 900 млн рублей. Еще один инвестор, ООО «Термохольтц», планирует организовать в ОЭЗ «Моглино» производство строительных панелей, инвестиции в проект составят более 500 млн рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации региона также добавили, что все три инвестпроекта были одобрены наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино» и рекомендованы к рассмотрению экспертным советом.
ОЭЗ «Моглино» — единственная в СЗФО экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. В настоящий момент резиденты зоны — это девять российских и иностранных компаний, которые планируют создать 780 рабочих мест с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что по прогнозам властей, объем инвестиций в псковскую ОЭЗ «Моглино» к 2026 году превысит 13 млрд рублей.
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