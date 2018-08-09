Появятся новые инструменты расселения из ветхого жилья

Документ предполагает со следующего года ввести постоянно действующие механизмы для переселенцев из ветхого жилого фонда. В начале августа регионы направили свои предложения в минстрой

"Принятия законопроекта очень ждут в муниципалитетах, ведь 2018-й стал годом вынужденного простоя, в результате на территориях скопилось много многоквартирных домов, которые и снести нельзя, и ремонтировать уже невозможно, — рассказал «РГ» заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ „Контроль“ Сергей Сохранов. — Например, в Алданском районе Якутии 240 домов признаны аварийными, но что с ними делать сейчас — неизвестно. И власти и местные жители ждут принятия новой программы по переселению из ветхого жилого фонда».

Напомним, Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года внести в Думу законопроект о бессрочном действии механизмов по переселению граждан из аварийного жилья. Но сроки постоянно отодвигаются. Пока известно только то, что расселение жилья, признанного аварийным до 2012 года, должно завершиться до конца этого года. Осталось переселить 10,05 тысячи человек, а всего за почти десять лет действия программы переселения из аварийного жилья переселили чуть больше миллиона человек. Как рассказали «РГ» в минстрое, руководство тех субъектов РФ, которые до конца 2018 года не успеют предоставить жилье переселенцам, дома которых были признаны ветхими до 2012 года, будет нести персональную ответственность.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), программу по расселению из ветхого жилья (по данным на 1 июля 2018 года) не выполнили 11 регионов, среди которых Дагестан, Карелия, Якутия и другие. Почему местные власти уже много лет не могут решить проблему с аварийным жильем? «Многие регионы — дотационные, у них попросту нет денег на переселение из ветхих домов, а у большинства муниципалитетов, как правило, отсутствует маневренный фонд, куда могут въехать люди из своих развалюх», — пояснил Сергей Сохранов.

Программу по расселению из ветхого жилья, по данным на 1 июля 2018 года, не выполнили 11 регионов

Другая проблема — качество домов, которые строятся взамен аварийных. Рабочая группа Фонда ЖКХ регулярно проводит выездные внеплановые проверки реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Июльская инспекция в Омской области показала, что новые дома, построенные в райцентре для переселенцев из ветхих бараков, оказались не менее аварийными. Некоторые из них подрядчик вообще возвел на старом фундаменте. Участки подбирались на окраинах, в болотистой местности, куда по доброй воле вряд ли кто переехал бы.

Регионам предоставят широкий набор инструментов для расселения аварийных домов

Дома строили из самых дешевых материалов, а подрядчиками становились сомнительные коммерческие структуры. Это далеко не первый случай, когда новостройки, возведенные для переселенцев на бюджетные деньги, начинают трещать по швам практически сразу же после заселения. «РГ» не раз писала о построенных по инновационной технологии новых домах в Рыбинске, куда переселили обитателей авариек. Трехэтажки возвели в рекордные сроки, всего за год. Счастливые жильцы переехали, однако многие сразу же стали делать ремонт и укреплять стены. Почти сразу по стенам поползли трещины, причем в некоторых случаях они оказались сквозными. Жильцы жаловались в различные инстанции. В результате было проведено комплексное обследование домов, специалисты пришли к выводу, что дома «ограниченно работоспособны, на отдельных участках аварийны».