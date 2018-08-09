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В десять раз возросли объемы строительства объектов, находящихся в ведении ВДВ
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В десять раз возросли объемы строительства объектов, находящихся в ведении ВДВ
ТК «Звезда»
7 минут назад
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ТК «Звезда»
До конца года планируется возвести здания, и уже в первом квартале 2019 года работы намерены завершить.
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