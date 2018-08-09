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На российском рынке бытовой техники появится монополия
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На российском рынке бытовой техники появится монополия 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке российским ретейлером «М. Видео» магазинов MediaMarkt в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
В ФАС отметили, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке, а также позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети.
О том, что группа «Сафмар», которой принадлежат сети «М. Видео» и «Эльдорадо», купит российские магазины MediaMarkt у немецкой Ceconomy стало известно 20 июня. Одновременно немецкая компания приобретет 15 процентов в «М. Видео». Общая сумма сделки с учетом стоимости российского подразделения MediaMarkt составит 470 миллионов долларов.
У объединенной компании «М. Видео» и «Эльдорадо», по собственным данным, сейчас 25,9 процента рынка бытовой техники и электроники в России, а у MediaMarkt — 3,3 процента.
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