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Строительство жилого дома почти на 200 квартир в Ступино планируют завершить в III квартале 2019 г.
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Строительство жилого дома почти на 200 квартир в Ступино планируют завершить в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Жилой дом почти на 200 квартир в Ступино планируют построить в III квартале 2019 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства дома на ул. Горького в городском округе Ступино. Общая площадь трехсекционного девятиэтажного жилого дома составит 10 тыс. 529 кв. м. Дом рассчитан на 198 квартир, среди которых 117 однокомнатных, 45 двухкомнатных, 36 трехкомнатных. Площадь жилых помещений — 7 тыс. 756 кв. м. Плановое завершение строительства — III квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта», — отметил руководитель подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
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