1 млрд направят на расселение из аварийного жилья в Челябинской области

Из областного бюджета на реализацию программы по переселению граждан из ветхоаварийного жилья выделен 1 млрд рублей, почти половина этих денег уже потрачена на приобретение нового жилья, сообщил министра строительства области Виктор Тупикин

На выделенные средства будет расселено более 28 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья в восьми муниципальных образованиях: в Златоустовском, Копейском, Челябинском, Чебаркульском, Троицком, Магнитогорском городских округах, а также в Саткинском и Коркинском муниципальных районах. В 2018 году более 1,5 тысяч южноуральцев переедут в новые квартиры.

«Это серьёзное движение вперед, мы не ожидаем федеральной программы, продолжаем работу по переселению своими силами. В 2018 году средства на расселение аварийного жилищного фонда выделено восьми муниципалитетам, тем, где большее количество жилья признано аварийным в 2012-2013 годы. Подводя итоги работы семи месяцев текущего года, отмечу, что мы идем в графике. На сегодняшний день заключено муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков либо на вторичном рынке на сумму 471,65 млн рублей, это 47,2% от выделенных в 2018 году средств», — отметил Виктор Тупикин.

Такой объём финансирования программы, в 1 млрд рублей ежегодно, запланирован в бюджете области до 2020 года.