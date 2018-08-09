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Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
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Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России 

dom.lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Самая дорогая квартира России выставлена на продажу за 2,54 миллиарда рублей. Лот находится в одном из жилых комплексов Москвы. Об этом говорится в материалах аналитиков компании ЦИАН, поступивших в редакцию «Дома» 9 августа.
Московские объекты не первый год удерживают лидерство в рейтинге самых дорогих квартир страны. Лот, занявший первую строчку в 2018-м, находится на Остоженке, в Молочном переулке. Площадь многоуровневой квартиры превышает 1000 квадратных метров, в ней есть сауна, бассейн, терраса, зимний сад и каминный зал.
На втором месте — квартира в Санкт-Петербурге, выставленная на продажу за 580,45 миллиона рублей. Жилье находится в современном ЖК на Крестовском острове, на берегу Южного пруда. На третьем — подмосковная квартира, расположенная в пансионате «Петрово-Дальнее». Лот оценен продавцом в 285,7 миллиона рублей.
В пятерку вошли также квартиры в Краснодарском Крае (Сочи, 220 миллионов рублей) и Крыму (Ялта, 203 миллиона рублей). На шестой строчке — город федерального значения Севастополь, где на продажу выставлена 268-метровая квартира рядом с заповедником Херсонес-Таврический. Стоимость объекта — 120 миллионов рублей.
Седьмое место рейтинга в 2018 году досталось Казани. Двухуровневый пентхаус площадью 320 квадратных метров в столице Татарстана продается за 119 миллионов рублей. Замыкают десятку Свердловская, Тюменская и Самарская области. Ценовые максимумы в этих регионах находятся на уровне 102, 75 и 69,5 миллиона рублей соответственно.
Ранее стало известно, что за год Москва поднялась на 30 строчек в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, к июлю 2018-го заняв в нем 11 место. За год стоимость сверхдорогой недвижимости в Москве увеличилась почти на семь процентов. На соседних позициях оказались Пекин (7,3 процента), и Цюрих (6,6 процента).
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