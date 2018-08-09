Совокупные сборы «Либерти Страхование» за первое полугодие увеличились на 18,4%

Совокупные сборы компании «Либерти Страхование» за первое полугодие 2018 года увеличились на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 2,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.

По договорам страхования за отчетный период выплачено 1,1 млрд рублей. Убыточность по всем видам страхования оказалась на уровне 52%. Прибыль до налогообложения — 48,2 млн рублей.

«Наибольший объем страховых премий «Либерти Страхование» обеспечили продажи каско (756,6 миллиона рублей), ОСАГО (364,9 миллиона рублей), ДМС (350,4 миллиона рублей) и полисов ипотечного страхования (218 миллиона рублей). Рост премий обеспечен в основном за счет ипотечного страхования (плюс 68,8%) и добровольного медицинского страхования (плюс 66,9%). Увеличение сборов по ДМС связано в основном с расширением географии продаж и успешным запуском программ в Москве и Московской области», — отмечается в релизе.

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