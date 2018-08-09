Ещё
Совокупные сборы «Либерти Страхование» за первое полугодие увеличились на 18,4%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.11
–0.01 Золото
1212.24
–0.05 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1555
–0.0087
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Совокупные сборы «Либерти Страхование» за первое полугодие увеличились на 18,4% 

Банки.ру 12 минут назад
Совокупные сборы компании «Либерти Страхование» за первое полугодие 2018 года увеличились на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 2,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.
По договорам страхования за отчетный период выплачено 1,1 млрд рублей. Убыточность по всем видам страхования оказалась на уровне 52%. Прибыль до налогообложения — 48,2 млн рублей.
«Наибольший объем страховых премий «Либерти Страхование» обеспечили продажи каско (756,6 миллиона рублей), ОСАГО (364,9 миллиона рублей), ДМС (350,4 миллиона рублей) и полисов ипотечного страхования (218 миллиона рублей). Рост премий обеспечен в основном за счет ипотечного страхования (плюс 68,8%) и добровольного медицинского страхования (плюс 66,9%). Увеличение сборов по ДМС связано в основном с расширением географии продаж и успешным запуском программ в Москве и Московской области», — отмечается в релизе.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Чистая прибыль ЕАБР за первое полугодие превысила 37 млн долларов Банк «Левобережный» предложил новый кредит бизнесу по сниженной ставке Райффайзенбанк: осенью нехватка валюты может вызвать стресс на рынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар начинает бить по ценам в России204
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса92
Названы сроки финансового кризиса147
Из России начали быстрее выводить деньги272
Россиян предостерегли от покупки валюты400
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение