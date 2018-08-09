Газпромбанк вошел в тройку лидеров рынка ипотечного кредитования России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости Газпромбанк вошел в тройку лидеров рынка по объемам выдачи ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2018 года; с 1 января по 30 июня банк предоставил ипотечных кредитов на сумму 73,6 миллиарда рублей, что соответствует доле рынка в 5,2%, сообщает пресс-служба банка.

"По итогам первых шести месяцев 2018 года Газпромбанк поднялся на два места и вошел в тройку лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов, следует из рейтинга российских банков, подготовленного ДОМ.РФ и консалтинговой компанией Frank Research Group. Также из рэнкинга следует, что Газпромбанк показал самый динамичный прирост рыночной доли по сравнению с другими ипотечными банками, увеличив ее на 2,3% за 12 месяцев", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для достижения таких результатов банк улучшил условия по программам ипотечного кредитования, перезапустил партнерский канал по ипотечному кредитованию и начал электронную регистрацию ипотечных сделок. Также была увеличена доля заявок через онлайн-каналы и запущены масштабные федеральные рекламные кампании.

"Ипотечное кредитование — одно из наиболее динамично развивающихся направлений бизнеса Газпромбанка и мы твердо намерены сохранить набранный темп, развивая успех, достигнутый благодаря эффективной работе команды головного офиса и филиальной сети Банка. Уверен, что дальнейшее совершенствование продуктовой линейки, развитие каналов продаж и индивидуальный подход к клиентам позволят Газпромбанку и дальше оставаться одним из безусловных лидеров ипотечного рынка страны", — приводмтся в сообщении комментарий заместителя председателя правления Газпромбанка Яна Центера.