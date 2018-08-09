Ещё
Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.99
+0.00 Золото
1211.93
+0.01 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1532
–0.0110
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составов 

Soccer News 10 минут назад
Фото: Soccer News
Согласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt, самые дорогие составы имеют:
1. «Барселона» — 1,18 миллиарда евро 2. «Манчестер Сити» — 1,05 миллиарда евро 3. "Реал" — 992,3 миллиона евро 4. "Челси" — 941 миллион евро 5. «Ливерпуль» — 907,5 миллиона евро 6. "Манчестер Юнайтед" — 846 миллионов евро 7. «Бавария» — 844,65 миллиона евро 8. «Тоттенхэм» — 834, 5 миллиона евро 9. «Атлетико» — 833 миллиона евро 10. ПСЖ — 832,2 миллиона евро
Не пропустите: стали известны претенденты на награды лучшим игрокам на своих позициях в прошлом розыгрыше Лиге Чемпионов
Soccer News: последние новости
По одному из пунктов контракта Роналду с "Реалом" сумма отступных за игрока может быть снижена Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед" Аррисабалага побил сразу два трансферных рекорда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса382
Доллар начинает бить по ценам в России245
Названы сроки финансового кризиса155
Из России начали быстрее выводить деньги301
Россиян предостерегли от покупки валюты403
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение