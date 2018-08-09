Топ-10 самых дорогих клубов мира по стоимости их составов 

Согласно данным авторитетного ресурса Transfermarkt, самые дорогие составы имеют:
1. «Барселона» — 1,18 миллиарда евро 2. «Манчестер Сити» — 1,05 миллиарда евро 3. "Реал" — 992,3 миллиона евро 4. "Челси" — 941 миллион евро 5. «Ливерпуль» — 907,5 миллиона евро 6. "Манчестер Юнайтед" — 846 миллионов евро 7. «Бавария» — 844,65 миллиона евро 8. «Тоттенхэм» — 834, 5 миллиона евро 9. «Атлетико» — 833 миллиона евро 10. ПСЖ — 832,2 миллиона евро
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