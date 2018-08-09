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ВТБ вышел из капитала компании «Сафмар Финансовые инвестиции»
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ВТБ вышел из капитала компании «Сафмар Финансовые инвестиции» 

Ведомости 33 минуты назад
ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», полностью вышел из капитала компании, следует из материалов центра раскрытия информации. Покупатель пакета, а также подробности сделки в материалах банка не раскрываются.
Одна из структур группы «Сафмар» — АО «Даглис» — 2 августа продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. В результате доля «Сафмара» в капитале финансовой компании снизится с 54,8% до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США.
«Сафмар Финансовые инвестиции» входит в группу «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева и объединяет следующие активы: 100% АО «ЛК «Европлан», 49% САО «ВСК» и 100% АО НПФ «Сафмар».
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