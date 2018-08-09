ВТБ вышел из капитала компании «Сафмар Финансовые инвестиции»

ВТБ , который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», полностью вышел из капитала компании, следует из материалов центра раскрытия информации. Покупатель пакета, а также подробности сделки в материалах банка не раскрываются.

Одна из структур группы «Сафмар» — АО «Даглис» — 2 августа продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. В результате доля «Сафмара» в капитале финансовой компании снизится с 54,8% до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США.