ВТБ вышел из капитала компании «Сафмар Финансовые инвестиции» 

ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», полностью вышел из капитала компании, следует из материалов центра раскрытия информации. Покупатель пакета, а также подробности сделки в материалах банка не раскрываются.
Одна из структур группы «Сафмар» — АО «Даглис» — 2 августа продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. В результате доля «Сафмара» в капитале финансовой компании снизится с 54,8% до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США.
«Сафмар Финансовые инвестиции» входит в группу «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева и объединяет следующие активы: 100% АО «ЛК «Европлан», 49% САО «ВСК» и 100% АО НПФ «Сафмар».