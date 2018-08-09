Основные деньги в строительстве идут на жилье

Больше всего жилья строится в Московской области — на нее приходится 13,5 процента от сданной в эксплуатацию общей площади жилья. Дальше следуют Ленинградская область и Краснодарский край (5,9 и 5,2 процента соответственно).

— Жилищное строительство действительно растет хорошими темпами, — подтверждает вице-президент корпорации «Технониколь» Евгений Войлов. — Причем положительная динамика не только по многоэтажным объектам, но и по частному домостроению, которое растет даже быстрее. По данным того же Росстата, в оценке по основному виду деятельности в строительстве основные деньги идут на жилую недвижимость. А это значит, что при стагнирующем или падающем коммерческом и инфраструктурном строительстве рост жилья вполне способен поддержать рынок в целом.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) приводят данные Росстата за 2018 год, согласно которым на фоне общего снижения объемов по виду деятельности «строительство» (99,8 процента) его жилищный сегмент показал выдающийся темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — 133,8 процента.

Как полагают экономисты, такую динамику можно объяснить реализацией отложенного спроса со стороны населения на покупку жилья из-за жизненной необходимости. Также значительно выросло ипотечное кредитование на фоне заметного снижения средних ставок. К концу первого квартала 2018 года средняя ставка составляла, по данным ЦБ РФ, 9,75 процента (11,94 процента за аналогичный период годом ранее). Генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина отметила, что, конечно, снижение ставки по ипотеке помогает поддерживать интерес покупателей к первичной недвижимости на довольно высоком уровне. Однако отсутствие роста доходов населения в последние несколько лет вынуждает часть покупателей временно отложить покупку недвижимости.

— Повысить интерес первичному рынку помог бы, например, запуск льготных программ для определенных групп граждан, — полагает Шаталина. — Такие программы есть и сегодня. Например, льготная программа с субсидированной ставкой 6 процентов для семей, в которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Но там есть ряд ограничений, например, размер кредита и сумма первоначального взноса.

К наиболее крупным по объемам относятся объекты нефтегазовой инфраструктуры, включая «Силу Сибири»

Вне жилищного сегмента строительный рынок чувствует себя не очень хорошо. По данным Росстата, в первом квартале 2018 года выручка российских строительных компаний сократилась на 2,2 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 1,16 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) составило 96 процентов от значения предыдущего года.

В отрасли зафиксировано и снижение среднего уровня загрузки производственных мощностей. В январе — марте 2018 года показатель составил 58 процентов, это на 3 процента меньше значения за аналогичный период предыдущего года. Среди факторов, негативно влияющих на загрузку, эксперты выделяют завершение ряда масштабных проектов с государственным финансированием, которые поддерживали рынок в прошлые годы. Это, в частности, подготовка к саммиту АТЭС , Олимпиаде-2014, чемпионату мира по футболу-2018, строительство моста через Керченский пролив. «Для подрядчиков в этом году государством не предусматривается строительство ярко выраженных VIP-объектов с гарантированным финансированием и большим объемом строительно-монтажных работ, — отмечают в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. — К наиболее крупным с точки зрения объемов работ и финансирования можно отнести строительство объектов нефтегазовой инфраструктуры, включая „Силу Сибири“, и оборонного комплекса.

-Что касается инфраструктурных проектов, то нельзя сказать, что они в принципе закончились, — отметил Евгений Войлов. — Реализуется программа реновации в Москве и обсуждается включение в нее других городов, разрабатывается переход на Сахалин и строительство дорог на Юге России. Но важно, чтобы мы перешли от разовых мегапроектов к системному региональному развитию. Страна остро нуждается в новых дорогах и мостах. Крайне важно перейти от одиночных проектов к устойчивому росту. Это повысит и производительность труда, и снизит издержки на единицу продукции.