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Доля Гуцериева в «Сафмар финансовые инвестиции» снизилась
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Доля Гуцериева в «Сафмар финансовые инвестиции» снизилась 

News.ru 42 минуты назад
Фото: News.ru
ВТБ, косвенно контролирующий 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», вышел из капитала компании. О том, кто купил пакет банка и подробности сделки не известны.
По материалам ВТБ, в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» 2 августа была продала 15% доля за 10,2 млрд руб. В результате доля самого «Сафмара» в капитале снизится с 54,8% до 39,8%. Известно, что акции финансовой компании были предложены международным инвесторам вне США, а сделку планировалось осуществить посредством ускоренного book building.
«Сафмар финансовые инвестиции» принадлежит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева и объединяет следующие активы: 100% АО «ЛК «Европлан», 100% АО НПФ «Сафмар» и 49% САО «ВСК».
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