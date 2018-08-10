Доля Гуцериева в «Сафмар финансовые инвестиции» снизилась

ВТБ , косвенно контролирующий 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», вышел из капитала компании. О том, кто купил пакет банка и подробности сделки не известны.

По материалам ВТБ, в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» 2 августа была продала 15% доля за 10,2 млрд руб. В результате доля самого «Сафмара» в капитале снизится с 54,8% до 39,8%. Известно, что акции финансовой компании были предложены международным инвесторам вне США, а сделку планировалось осуществить посредством ускоренного book building.