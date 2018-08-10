«Новая газета» нашла у дочери депутата Слуцкого особняк в «подмосковной Венеции»

Дочери обвиненного в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого Ирине принадлежит дом площадью почти 600 кв.м. в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк». Об этом из данных Росреестра узнала «Новая газета».

В 2014 году Ирина Слуцкая приобрела в элитном поселке особняк площадью 591 кв.м. Как рассказал риэлтор, продающий дома в «Миллениум парке», стоимость такого дома без отделки составляет почти 140 млн рублей.

На момент покупки дочери Слуцкого было 23 года, она работала ассистентом главного редактора глянцевого журнала Harperʼs Bazaar, отмечает «Новая газета».

В газете подчеркивают, что за последние 10 лет Слуцкий больше всего заработал в 2015 году — 5,5 млн руб­лей, то есть по 458 тысяч рублей в месяц. Однако даже с такой зарплатой депутату пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери примерно 25 лет.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о Леониде Слуцком. Фонд выяснил, что жене Леонида Слуцкого Лидии Лысковой принадлежит трехэтажный пентхаус стоимостью 400 млн рублей в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве. Также ФБК обнаружил у Слуцкого незадекларированный участок на Рублевке, который депутат арендует уже 10 лет.

Рустамова утверждает, что 24 марта 2017 года пришла в кабинет Слуцкого, чтобы взять комментарий о предстоящем визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен . В середине интервью Слуцкий, по ее словам, сменил тему и стал предлагать ей стать его любовницей, а потом приложил руку к ее лобку.

До этого о том, как Леонид Слуцкий якобы оскорбил и домогался ее, рассказала заместитель главреда телеканала RTVi. По словам Екатерины Котрикадзе, в 2011 году, когда она пришла на интервью, Слуцкий запер изнутри дверь кабинета и «трогал и целовал» ее.

Слуцкий назвал выдвинутые обвинения «заказухой» и «низкопробной провокацией». Слуцкий пригрозил телеканалу «Дождь» судебным иском.

В марте 2018 года думская Комиссия по этике во главе с Отари Аршбой не обнаружила нарушений в поведении депутата Слуцкого. В ответ ряд СМИ объявили бойкот Слуцкому.

Президент Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии, сказал, что не в курсе скандала вокруг Слуцкого и что такие случаи должны рассматриваться в суде.