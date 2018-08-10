Минстрой ужесточит законодательство для ЖСК

Круг лиц, ответственных за банкротство жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), будет значительно расширен. С соответствующей инициативой выступил Минстрой

Законопроект, подготовленный ведомством, призван сократить число нарушений в строительной сфере.

Если инициатива будет поддержана, кредитор будет вправе предъявить требования о возмещении невыплаченных взносов еще и лицам, которые прекратили свое членство в кооперативе в течение полугода до даты подачи заявления в арбитражный суд о признании ЖСК банкротом.

Изменения планируется внести в закон о долевом строительстве (214-ФЗ).

Согласно действующему законодательству, существует только два случая, в которых граждане могут создавать ЖСК. Первый, когда дом возводится на участках, принадлежащих государству, а второй, если банкротится застройщик проекта. Это должно помочь избежать появления новых строительных пирамид.

Кроме того, по данным «Известий» , Минстрой планирует обязать кооперативы размещать информацию о своей деятельности в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).