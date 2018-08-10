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Минстрой ужесточит законодательство для ЖСК
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Минстрой ужесточит законодательство для ЖСК 

News.ru 23 минуты назад
Фото: News.ru
Круг лиц, ответственных за банкротство жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), будет значительно расширен. С соответствующей инициативой выступил Минстрой.
Законопроект, подготовленный ведомством, призван сократить число нарушений в строительной сфере.
Если инициатива будет поддержана, кредитор будет вправе предъявить требования о возмещении невыплаченных взносов еще и лицам, которые прекратили свое членство в кооперативе в течение полугода до даты подачи заявления в арбитражный суд о признании ЖСК банкротом.
Изменения планируется внести в закон о долевом строительстве (214-ФЗ).
Согласно действующему законодательству, существует только два случая, в которых граждане могут создавать ЖСК. Первый, когда дом возводится на участках, принадлежащих государству, а второй, если банкротится застройщик проекта. Это должно помочь избежать появления новых строительных пирамид.
Кроме того, по данным «Известий», Минстрой планирует обязать кооперативы размещать информацию о своей деятельности в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).
Ранее News.ru писал о том, что Минэкономразвития предложило увеличить плату за услуги ЖКХ на 2% в соответствии с увеличением НДС.
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