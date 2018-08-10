«Настоящая икона нулевых». В Красноярске начали сносить легендарный бар «Че Гевара»

В Красноярске начали снос здания, в котором в 2003 году открылся бар «Че Гевара», ставший культовым заведением нулевых. Бар проработал 10 лет и закрылся в 2013 году. Здание начали разбирать накануне, полностью его снесут в ближайшее время — это «360» подтвердил генеральный директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров . Его компания построит там микрорайон. Корреспондент «360» пообщался с персоналом и жителями города и попросил рассказать, как «Че Гевара» изменил понятие отдыха в Красноярске.

Источник фото: «360»

Бессменный арт-директор Денис Попенко поделился несколькими яркими историями о заведении.

«Место было культовым! Его открыли в нужное время в нужном месте. Наш коллектив жил этим баром. Старались, чтобы каждый гость почувствовал себя как дома, чтобы было ощущение полного комфорта от заведения и от публики», — рассказал Денис.

Он вспомнил статусных гостей, которые любили посещать заведение. Среди них — бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин , он приезжал встретиться с Ильей Лагутенко , с которым они давно приятельствуют, а тогдашний заместитель Хлопонина, ныне кандидат в губернаторы Иркутской области Сергей Сокол , отмечал там свой юбилей.

Бывший организатор концертов в «Че Геваре» уже не может вспомнить всех артистов, выступавших там — за 10 лет заведение приняло более трехсот шоу. Но некоторые группы запомнились особенно.

«Мы первыми стали привозить таких крутых ребят в Красноярск. Всех не вспомнишь, но на вскидку перечислю, по моему мнению, культовых: «Чайф», «Мумий тролль», «Сплин», «КиШ», Найк Борзов , «Пикник». Больше всего вспоминаю выступление Егора Летова — легенда рок-сцены», — поделился Попенко.

Арт-директор рассказал, что за 10 лет работы бара произошло много забавных историй.

«Чего стоит Гарик Сукачев , который офигительно провел концерт в кепке, как у Че Гевары. Тогда водитель подвез его к парадному входу, а не к черному, как обычно положено. Сукачев даже не обратил на это внимания, радостно зашел в бар, увидел кепарь в гардеробе, напялил на себя и круто отработал концерт», — вспомнил Денис.

Также арт-директор рассказал, как охрана не пустила Рому Зверя в бар. По его словам, за этот поступок ему до сих пор стыдно. Еще был случай, когда сотрудник автоинспекции оштрафовал водителя автобуса с «Агатой Кристи» и как толпа поклонниц «чуть не разорвала» Илью Лагутенко.

Источник фото: «360»

«Жалко, конечно, что «Че Гевару» сносят и что вообще закрылся, но уходить надо красиво и вовремя», — закончил арт-директор бара.

Красноярцы с теплотой вспоминают о «Че Геваре» и очень сожалеют, что заведение сносят.

Источник фото: «360»

«Бар — неповторимый! Зря его закрыли! Было все классно от пепельниц в виде гильз от снарядов, до официантов в кубинской форме. Было вкусно, весело и очень креативно! Сколько крутых групп приезжало! Мы в нем себя чувствовали себя в центре мира, настолько круто там было! Плюс «Че Гевара» был местом, куда стекались все: от чиновников до простых рабочих», — рассказала красноярка Людмила Ханина.

Маркетолог Юрий Подопригора отметил, что бар пользовался такой популярностью, потому что «там были все равны». В заведении не было зоны VIP, условия были одинаковыми для всех гостей «Че Гевары». Хотя в нем часто бывали банкиры, крупные предприниматели и чиновники. Также, по словам Юрия, владельцам клуба и персоналу удалось всех сплотить и создать «особую тусовку, где все друг друга знали и всегда были рады видеть».

О закрытии «Че Гевары» сожалеют не только жители Красноярска, но и звезды рок-сцены. Найк Борзов с теплотой отозвался о баре.

«Место крутое было, жаль что закрывают. Демократичная атмосфера, хороший звук и крутая публика», — рассказал Борзов.

Бар закрывали чередой вечеринок, которая длились неделю. Красноярцы надеются, что в будущем в городе появится заведение, которое в полном объеме сможет повторить всю культовость «Че Гевары».