Модернизация «Руслана» обойдётся в 3,5 млрд рублей

Компания «Ил» планирует создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолета «Руслан» — Ан-124-100М к 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.

Информация размещена на сайте госзакупок. В данную сумму договора входит переоборудование Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), аэродромное обеспечение и испытания. Закупка осуществляется у АО «Авиастар СП».