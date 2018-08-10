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Модернизация «Руслана» обойдётся в 3,5 млрд рублей
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Модернизация «Руслана» обойдётся в 3,5 млрд рублей 

News.ru 18 минут назад
Компания «Ил» планирует создать модернизированную версию тяжелого транспортного самолета «Руслан» — Ан-124-100М к 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей.
Информация размещена на сайте госзакупок. В данную сумму договора входит переоборудование Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), аэродромное обеспечение и испытания. Закупка осуществляется у АО «Авиастар СП».
До этого момента ОКБ «Кристалл» за 33,4 млн рублей разработает отечественными аналоги электропроводных центробежных насосов, а холдинг «Технодинамика» внедрит отечественные насосные станции за 18,6 млн рублей.
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