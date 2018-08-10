Крым: шаг в Москву

В Москве появился объединенный офис продаж крымской недвижимости. На его презентации, которая состоялась 3 августа в Симферополе, руководитель республиканского департамента недвижимости Анастасия Шмергельская отметила, что основная цель работы офиса — привлечение дополнительного клиентского потока. Согласно исследованиям, примерно 70% покупателей новостроек в курортной зоне Крыма — это приезжие, прежде всего из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири.

Что объединенный офис будет предлагать покупателям? С этим проблем, кажется, не возникнет. Согласно общероссийской статистике ЦИАН , за первое полугодие нынешнего года, максимальный прирост по объему ввода нового жилья зафиксирован именно по Крыму и Севастополю — 227% в годовом выражении. Если в первом полугодии прошлого года на крымском и севастопольском рынке появилось 122 тысячи новостроечных квадратных метров, то в первом полугодии 2018 года — уже 399 тысячи. Это много даже при том, что 48% этого объема составляют частные дома.

Конечно, аналитики ЦИАН отмечают, что статистика по этим регионам характеризуется нестабильной динамикой, что отделить особенности статистики от реальных рыночных трендов часто затруднительно, но тем не менее. К слову, в рейтинге самых дорогих вторичных российских квартир Крым и Севастополь занимают более чем почетные пятое и шестое места.

Что же касается цен на первичном рынке, то, по оценкам федерального портала «Мир квартир», первое место занимает, понятное дело, Ялта со средним показателем в 117 тысяч рублей за квадратный метр. Следом идут Гурзуф, Алушта и Массандра, замыкает топовую пятерку поселок Гаспра — 75 тысяч рублей за квадратный метр. Самые дешевые новостройки Крыма в Феодосии и Керчи, хотя годовой пятипроцентный прирост цен намекает, что долго в хвосте рейтинга город не останется.