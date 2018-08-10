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Пенсионерам решили запретить сделки с жильем
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Пенсионерам решили запретить сделки с жильем 

dom.lenta.ru 26 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме предложил сделать согласие опеки необходимым условием сделок с недвижимостью, заключаемым людьми старше 65-70 лет. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Сейчас в сфере жилья наблюдается очень много мошенничества в отношении пожилых людей, которые в силу ряда семейных обстоятельств остаются одни, — приводит издание слова адвоката Людмилы Айвар, одного из авторов инициативы. — Некоторые из них не в состоянии уловить тот тонкий момент обмана, который используют мошенники».
По словам Людмилы Айвар, реализовать предложение можно, взяв за образец процедуру отчуждения квартиры, в которой живет ребенок. «Когда продается такое жилье, родители обязаны получить в органах опеки и попечительства соответствующее согласие на продажу, причем с учетом обязательного приобретения ребенку другой квартиры, в которой у него будет доля. Думаю, что можно реализовать похожий механизм, когда независимые сотрудники государственного органа будут проверять законность проведения сделки, поступления на счет денежных средств, наличия у старика жилья, места, где он будет прописан после того, как реализует эту квартиру, и так далее», — пояснила Айвар.
Адвокат предложила также ввести ответственность со стороны конкретного служащего, который контролирует сделку с участием пенсионера. Таким образом предполагается минимизировать риск злоупотребления служебным положением при заключении сделок с пожилыми продавцами жилья.
Ранее в 2018-м сообщалось о другой инициативе, призванной отслеживать подозрительные сделки с недвижимостью. Проект Министерства экономического развития предлагает дать Росфинмониторингу право блокировать регистрацию Росреестром сделок, вызывающих сомнения как связанные с отмыванием средств.
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