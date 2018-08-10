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Пенсионерам запретят продавать квартиры
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Пенсионерам запретят продавать квартиры 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Совет политических партий при Мосгордуме выдвинул инициативу, запрещающую продажу, обмен или передачу в дар квартир россиян старше 70 лет без согласия собеса. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Авторы инициативы пояснили, что хотят защитить пожилых граждан от мошенников.
Один из авторов предложения, адвокат Людмила Айвар рассказала, что мошенники долгое время обхаживают пенсионеров, втираются к ним в доверие и получают их квартиры. После смерти обманутых пенсионеров их родственники выясняют, что жилье продано или завещано другому лицу.
«А бывает, что мошенники даже не ждут смерти пенсионера, а, провернув свои дела, просто выкидывают его на улицу…», — подчеркнула Айвар.
По ее словам, для защиты пенсионеров могут реализовать механизм, в рамках которого независимые сотрудники госоргана будут проверять законность проведения сделки, поступление на счет денег, а также наличие у пенсионера жилья, в котором он будет прописан.
Для служащих, которые будут контролировать сделки, предлагается ввести ответственность, чтобы они не злоупотребляли служебным положением.
Сейчас похожая процедура действует при отчуждении квартир, в которых живут дети. При продаже такого жилья родители обязаны получить в органах опеки и попечительства согласие и доказать, что ребенок будет жить в другой квартире и иметь в ней свою долю.
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