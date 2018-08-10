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Прожиточный минимум на Ямале подрос на 200 рублей
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Прожиточный минимум на Ямале подрос на 200 рублей 

Красный Север 46 минут назад
Фото: Красный Север
Правительство Ямало-ненецкого автономного округа утвердило величину прожиточного минимума за II квартал 2018 года.
В расчёте на душу населения прожиточный минимум в регионе составил 16 168 рублей. Для трудоспособного населения эта величина несколько выше — 16 849 рубль. Для пенсионеров она составляет 12 700 рублей, а для детей — 16 175 рублей. В правительстве ЯНАО подписано соответствующее постановление.
По сравнению с предыдущим кварталом прожиточный минимум подрос на 200 рублей и достиг уровня первого квартала прошлого года. Это значит, что и пособия и социальные выплаты, которые получают ямальцы по окружным социальным программам, тоже слегка увеличатся.
А вот весь предыдущий год прожиточный минимум снижался. За II квартал прошлого года в расчёте на душу населения он составлял 16 119 рублей, за III квартал — 16 069 рублей, за IV квартал — 15 946 рублей.
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