Прожиточный минимум на Ямале подрос на 200 рублей

Правительство Ямало-ненецкого автономного округа утвердило величину прожиточного минимума за II квартал 2018 года.

В расчёте на душу населения прожиточный минимум в регионе составил 16 168 рублей. Для трудоспособного населения эта величина несколько выше — 16 849 рубль. Для пенсионеров она составляет 12 700 рублей, а для детей — 16 175 рублей. В правительстве ЯНАО подписано соответствующее постановление.

По сравнению с предыдущим кварталом прожиточный минимум подрос на 200 рублей и достиг уровня первого квартала прошлого года. Это значит, что и пособия и социальные выплаты, которые получают ямальцы по окружным социальным программам, тоже слегка увеличатся.

А вот весь предыдущий год прожиточный минимум снижался. За II квартал прошлого года в расчёте на душу населения он составлял 16 119 рублей, за III квартал — 16 069 рублей, за IV квартал — 15 946 рублей.